Алексей Береглазов подпишет контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Алексей Береглазов подпишет контракт с омским «Авангардом». По имеющейся информации, стороны договорились о заключении контракта на один год.

Известно, что магнитогорский «Металлург» пытался сохранить Береглазова в своём составе, сделав квалификационное предложение ограниченно свободному агенту.

26-летний Береглазов в минувшем сезоне провёл за «Магнитку» в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф защитник не отметился результативными действиями при показателе «-4».

Береглазов провёл в «Металлурге» семь последних сезонов. В общей сложности в составе магнитогорского клуба Алексей провёл 359 матчей, забросил 15 шайб и сделал 58 результативных передач. Вместе с клубом защитник дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).