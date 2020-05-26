Кудрявцев: моя главная цель — закрепиться в основной команде «Барыса»
Голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Главная цель, конечно, — закрепиться в основной команде, стараться заработать больше игрового времени и, конечно, добывать победы для команды и болельщиков. Уход Паскуале? Моя задача — остановить как можно больше шайб. Не думаю, что окажется легче стать первым номером. Всё будет зависеть только от меня.
Готов ли я выиграть конкуренцию у Хенрика Карлссона? Хенрик — очень хороший вратарь, но я планирую хорошо поработать летом, чтобы быть в хорошей форме и в сезоне наращивать темп. Верю, что всё получится», — приводит слова Кудрявцева Sports.kz.
Всего в КХЛ Кудрявцев провёл 24 матча, в которых пропускал 3,02 шайбы и отражал 91,1% бросков в матче.
Источник: Фрэттин заработает за сезон в «Барысе» 32 млн рублей, Виделль — 36 млн
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