Панарин: после окончания карьеры хотел бы пожить жизнью простого человека

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем займётся после завершения карьеры.

«У меня долгий контракт, команда у нас хорошая. В НХЛ шансы на завоевание Кубка Стэнли есть у всех. И чемпионат мира мечтаю выиграть, и Олимпиаду. Однако сейчас главное, чтобы все были здоровы и мир вернулся к прежней жизни. Это будет главная победа. А трофеи, если их заслужишь, никуда не денутся.

Чем буду заниматься после окончания хоккейной карьеры? Хочу, чтобы была работа, позволяющая больше времени проводить с семьей. Сейчас большую часть года я нахожусь в разъездах. Станешь тренером — будет то же самое. А мне хочется пожить жизнью простого человека, а не профессионального спортсмена, день которого расписан по минутам», — приводит слова Панарина «Реальное время».