Панарин: после окончания карьеры хотел бы пожить жизнью простого человека

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем займётся после завершения карьеры.
«У меня долгий контракт, команда у нас хорошая. В НХЛ шансы на завоевание Кубка Стэнли есть у всех. И чемпионат мира мечтаю выиграть, и Олимпиаду. Однако сейчас главное, чтобы все были здоровы и мир вернулся к прежней жизни. Это будет главная победа. А трофеи, если их заслужишь, никуда не денутся.
Чем буду заниматься после окончания хоккейной карьеры? Хочу, чтобы была работа, позволяющая больше времени проводить с семьей. Сейчас большую часть года я нахожусь в разъездах. Станешь тренером — будет то же самое. А мне хочется пожить жизнью простого человека, а не профессионального спортсмена, день которого расписан по минутам», — приводит слова Панарина «Реальное время».
- 26 мая 2020
-
00:57
-
00:51
-
00:39
-
00:28
- 25 мая 2020
-
23:54
-
23:41
-
22:53
-
22:41
-
21:51
-
21:41
-
21:03
-
20:46
-
20:15
-
20:00
-
19:37
-
19:04
-
18:50
-
18:30
-
18:10
-
17:52
-
17:30
-
16:44
-
16:26
-
15:56
-
15:31
-
15:01
-
14:55
-
14:38
-
14:06
-
13:45
-
13:28
-
13:25
-
13:12
-
12:59
-
12:36