Хабибулин — о лакросс-голах А. Свечникова: меня бы это выбесило

Известный вратарь Николай Хабибулин высказал мнение о лакросс-голах нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Могу сказать только за себя: меня бы это выбесило. Одно дело, если мне так забивает Яромир Ягр, который отыграл с 10-15 лет. Но если ты ветеран, а тебе выходит и забивает новичок, да ещё таким образом… Лучше мимо ворот потом не проезжай», — приводит слова Хабибулина «Российская газета».

Ранее гол Андрея Свечникова занял третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 68 матчах за «Каролину», набрав 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.