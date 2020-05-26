Хабибулин — о лакросс-голах А. Свечникова: меня бы это выбесило
Известный вратарь Николай Хабибулин высказал мнение о лакросс-голах нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.
«Могу сказать только за себя: меня бы это выбесило. Одно дело, если мне так забивает Яромир Ягр, который отыграл с 10-15 лет. Но если ты ветеран, а тебе выходит и забивает новичок, да ещё таким образом… Лучше мимо ворот потом не проезжай», — приводит слова Хабибулина «Российская газета».
Ранее гол Андрея Свечникова занял третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ.
В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 68 матчах за «Каролину», набрав 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».
На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В Канаде признали гол Свечникова броском из-за ворот в матче с «Калгари» лучшим в сезоне
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