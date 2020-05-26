Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубник — о продолжении сезона: как долго игроки будут согласны жить в таких условиях?

Дубник — о продолжении сезона: как долго игроки будут согласны жить в таких условиях?
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник рассказал о проблемах, которые волнуют игроков Национальной хоккейной лиги в свете предполагаемого возобновления сезона.

«Думаю, что очень важно начать обсуждение этих вопросов с как можно большим количеством игроков, какие сценарии устраивают всех. Судя по всему, мы будем жить изолированно в каком-то городе, поэтому это нужно обговорить.

Как долго ребята будут согласны жить в таких условиях? Каковы условия, заперты ли мы в нашем гостиничном номере? Согласны ли все отправляться на лёд, а затем сразу обратно в номер? Можем ли мы быть с нашими семьями на случай чрезвычайной ситуации? Что будет с питанием? Мы можем есть только в наших гостиничных номерах? Как часто нас будут тестировать? Кто за это платит? Как кризис скажется на хоккее?» – цитирует Дубника The Athletic.

Алекс Киллорн объяснил, почему от лица «Тампы» проголосовал против плей-офф с 24 клубами
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020