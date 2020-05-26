Дубник — о продолжении сезона: как долго игроки будут согласны жить в таких условиях?

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник рассказал о проблемах, которые волнуют игроков Национальной хоккейной лиги в свете предполагаемого возобновления сезона.

«Думаю, что очень важно начать обсуждение этих вопросов с как можно большим количеством игроков, какие сценарии устраивают всех. Судя по всему, мы будем жить изолированно в каком-то городе, поэтому это нужно обговорить.



Как долго ребята будут согласны жить в таких условиях? Каковы условия, заперты ли мы в нашем гостиничном номере? Согласны ли все отправляться на лёд, а затем сразу обратно в номер? Можем ли мы быть с нашими семьями на случай чрезвычайной ситуации? Что будет с питанием? Мы можем есть только в наших гостиничных номерах? Как часто нас будут тестировать? Кто за это платит? Как кризис скажется на хоккее?» – цитирует Дубника The Athletic.