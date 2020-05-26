Монтгомери: увольнение из «Далласа» было заслуженным. Я достиг дна и не заслуживал денег

Бывший главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением об увольнении и признался, что хотел бы вернуться к работе в НХЛ. В декабре 2019 года специалист был уволен со своего поста в «Старз». После этого он обратился к специалистам из-за проблем с алкоголизмом.

«Надеюсь, что получу такую возможность. Но это от меня не зависит. Сейчас я сосредоточен на себе и своей семье. Считаю, что увольнение было заслуженным. Я не заслуживал получать деньги за то, что делал. Я достиг дна, и это помогло мне. И за это я благодарен «Старз».

У меня есть здоровье, есть семья, я не потерял близких друзей. К сожалению, раньше я иногда делал неправильные вещи. Теперь пришло время поступать правильно. Считаю, что эта ситуация сделает меня лучше как тренера, не говоря уже о том, что и как человека», – цитирует Монтгомери The Athletic.