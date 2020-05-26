Экс-форвард «Айлендерс» Берн: мы выиграли 19 серий подряд, но все твердят о «Чикаго Буллз»
Бывший форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Боб Берн считает, что династия «островитян», выигравших четыре Кубка Стэнли подряд с 1980 по 1983 год, незаслуженно обойдена вниманием.
«Мы выиграли 19 серий в плей-офф (включая три в 1984 году, когда «Айлендерс» дошли до финала плей-офф в пятый раз подряд. – Прим. «Чемпионата»). Никто не говорит об этом. Я этого не вижу.
Всегда твердят о «Чикаго Буллз» (шесть титулов в НБА в период с 1991 по 1998 год. – Прим. «Чемпионата»), может, ещё о «Нью-Ингленд Пэтриотс». Нам не отдают должное.
19 побед подряд. Я этим очень горжусь. Никто в мире ни в каком спорте не выиграет 19 серий подряд. Никто. Это невозможно. А мы сделали это», – цитирует Берна пресс-служба НХЛ.
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