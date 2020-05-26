Арбитр КХЛ Сидоренко: за представителями табличного подвала нужен глаз да глаз

Единственный белорусский арбитр Континентальной хоккейной лиги Максим Сидоренко рассказал об особенностях судейской работы на матчах КХЛ.
«Здесь формула проста: матчи лидеров всегда менее проблематичны, чем игры с участием аутсайдеров. Почему — понятно: в составах топов топовые же хоккеисты. А это более высокий уровень исполнительского мастерства, меньшее количество ошибок. Соответственно спорных моментов и фолов.
Что происходит, когда судишь минское «Динамо»? Не будем своих подкалывать. Просто за представителями табличного подвала нужен глаз да глаз. Где руки игрока, где клюшка, отчего потерял шайбу — от недостатка навыков катания и дриблинга или его таки кто-то подцепил не по правилам. В итоге работы намного больше.
Матч минского «Динамо» судил всего один раз? Да, в начале 2018-го “Зимнюю классику” в Риге. Впечатления тоже сильные: и от самого формата матча под открытым небом, и от того, что приходится судить своих. Работали в паре с Эдиком Одиньшем — ему вообще пришлось судить мало того что земляков, так ещё и дома. Потом и с нас, и мы сами с себя посмеялись, что я удалял в основном рижан, а он — минчан. Но сговора и прихвата не было — действительно чистая случайность», — цитирует Сидоренко «Прессбол».
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