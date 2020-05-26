Агент Дементьев: в КХЛ драфтовать нужно только иностранцев. Для россиян больше свободы

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о драфте в Национальной хоккейной лиге и возможном возвращении драфта в Континентальной хоккейной лиге.

«CHL Import draft планируется на 30 июня 2020 года. По поводу драфта НХЛ этого года никаких точных дат неизвестно. Скауты об этом ничего не знают, но готовятся, просматривают видео игр кандидатов, проводят с ними видеоинтервью. Поверьте, игрокам драфт не нужен. Только командам!

Я противник драфта КХЛ для российских игроков. Пусть школы подписывают нужных им выпускников — остальные НСА без обременений. В КХЛ драфтовать нужно только иностранцев. Больше свободы для россиян — со временем будет больше игроков на рынке», — написал Дементьев в «Твиттере».