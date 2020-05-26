Паремузов: достал квасной патриотизм! Хватит фокусироваться на непонятные чемпионаты мира

Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением о дискуссии по поводу отъезда российских игроков в Национальную хоккейную лигу.

«Ради бога! Мы живём в XXI веке, в котором люди имеют возможность самореализовываться, где хотят. Хоть в Белоруссии, хоть в России, хоть в Америке, хоть в Швеции. Квасной патриотизм достал! Может быть, хватит фокусировать весь хоккей на непонятные чемпионаты мира, куда приезжают те, кто не может добиться успеха в своих внутренних чемпионатах? Пора уже дать хоккею спокойно развиваться без бесконечный пауз на Евротуры, «кофе-брейки» и другие непонятные перерывы.

Почему бы Кубок Гагарина не разыгрывать так же, как это делают в НХЛ? Кто не прошёл в следующий этап плей-офф, едет на чемпионат мира. Заодно посмотрим уровень тех, кто вылетел у нас и у них. А КХЛ уже пора играть до конца мая. Сборная будет поднимать престиж страны, а Кубок Гагарина станет более коммерчески привлекательным. Понимаю, если бы мы делали паузы раз в четыре года ради того, чтобы сыграть на Кубке Канады, куда приедут все сильнейшие. А чемпионат мира – разве борьба сильнейших с сильнейшими? На мой взгляд, это борьба сильнейших с неудачниками НХЛ. Получается не очень честно. А мы всё переживаем, что не найдём ребят для сборной, видите ли, они все уехали в НХЛ.

Может быть, для людей, которые не очень разбираются в хоккее, победа на Олимпиаде была важна и справедлива. Но профессионалы, которые находятся в отрасли… В общем зачем самим себя обманывать? Не надо переживать, что люди хотят самореализоваться в лучшей лиге мира», — цитирует Паремузова «Спортбокс».