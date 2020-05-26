Ушёл из жизни бывший форвард московского «Динамо» Анатолий Белоножкин

25 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший форвард московского «Динамо» Анатолий Белоножкин.

Воспитанник динамовской школы девять сезонов провёл в форме бело-голубых. За это время Белоножкин стал многократным призёром чемпионатов СССР и обладателем Кубка СССР 1976 года. В составе сборной СССР хоккеист стал чемпионом зимней Универсиады и участником турнира на приз газеты «Известия».

После окончания карьеры мастер спорта международного класса принимал активное участие в жизни клуба и стал одним из олицетворений ветеранского движения московского «Динамо».

Второй призёр чемпионата СССР–1971

Третий призёр чемпионата СССР–1969, 1974, 1976



Обладатель Кубка СССР–1976

Финалист Кубка СССР–1969, 1970, 1974



Обладатель Кубка стеклодувов–1969

Обладатель Кубка Торонто–1972

Обладатель Кубка Ахерна–1975, 1976.