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Ушёл из жизни бывший форвард московского «Динамо» Анатолий Белоножкин

Ушёл из жизни бывший форвард московского «Динамо» Анатолий Белоножкин
Хоккей / Прочие 0

25 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший форвард московского «Динамо» Анатолий Белоножкин.

Воспитанник динамовской школы девять сезонов провёл в форме бело-голубых. За это время Белоножкин стал многократным призёром чемпионатов СССР и обладателем Кубка СССР 1976 года. В составе сборной СССР хоккеист стал чемпионом зимней Универсиады и участником турнира на приз газеты «Известия».

После окончания карьеры мастер спорта международного класса принимал активное участие в жизни клуба и стал одним из олицетворений ветеранского движения московского «Динамо».

Второй призёр чемпионата СССР–1971
Третий призёр чемпионата СССР–1969, 1974, 1976

Обладатель Кубка СССР–1976
Финалист Кубка СССР–1969, 1970, 1974

Обладатель Кубка стеклодувов–1969
Обладатель Кубка Торонто–1972
Обладатель Кубка Ахерна–1975, 1976.

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