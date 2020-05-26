Источник: Хартли зарабатывает в «Авангарде» больше любого игрока команды

Самый высокооплачиваемый игрок «Авангарда» нападающий Свен Андригетто зарабатывает 90 млн рублей в год, однако при этом швейцарец не является самым дорогим активом клуба, утверждает «Бизнес Online».

Главный тренер омичей Боб Хартли получает по новому курсу доллара около 100 млн рублей за сезон. При этом канадский специалист в декабре прошлого года подписал новое соглашение с «Авангардом», которое истекает 30 апреля 2022 года.

Общая зарплатная ведомость «Авангарда» составляет 944 млн рублей.

Вратари:

Игорь Бобков — 50 млн, Эмиль Гарипов — 25.



Защитники:

Алексей Емелин — 60, Вилле Покка — 40, Максим Чудинов — 40, Роман Манухов — 35, Дамир Шарипзянов — 35, Кирилл Готовец — 15, Максим Минеев — 10, Семён Ручкин — 6.



Нападающие:

Свен Андригетто — 90, Тейлор Бек — 70, Сергей Шумаков — 55, Корбан Найт — 55, Денис Зернов — 50, Кирилл Семёнов — 50, Александр Хохлачёв — 50, Сергей Толчинский — 45, Алексей Потапов — 40, Семён Кошелев — 29, Андрей Стась — 27, Евгений Грачёв — 27, Павел Дедунов — 25, Артём Манукян — 15.