Экс-игроки «Авангарда» Павел Махановский и Иван Фищенко пройдут просмотр в «Магнитке»

Магнитогорский «Металлург» заключил пробные контракты с нападающими Павлом Махановским и Иваном Фищенко, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
26-летний Махановский минувший сезон провёл в ВХЛ, выступая за «Югру». В 53 матчах регулярного чемпионата российский форвард забросил 12 шайб и сделал 11 результативных передач. В девяти матчах плей-офф в активе форварда 3 (2+1) очка. В КХЛ Махановский играл за «Авангард» и «Адмирал».
Схожая карьера у 24-летнего Фищенко, который также провёл минувший сезон в «Югре». В 53 матчах регулярного чемпионата российский форвард забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач. В девяти матчах плей-офф в активе форварда 2 (1+1) очка. В КХЛ Фищенко также играл за «Авангард» и «Адмирал».
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