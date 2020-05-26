И. Воробьёв — о заключении пробных контрактов: потолок зарплат сыграл не последнюю роль

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал заключение пробных контрактов с нападающими Павлом Махановским и Иваном Фищенко. С ещё одним форвардом – Евгением Алановым – достигнуто соглашение о заключении пробного контракта.
«Это трое парней, которые в своё время упустили возможность выступать на высоком уровне в КХЛ. Сейчас они подросли, в чём-то изменили отношение к работе, теперь показывают неплохую игру, имеют хорошие габариты и умеют ими пользоваться – мы их долго просматривали и решили, что надо дать им шанс.
Не последнюю роль здесь сыграл и потолок зарплат, ведь у игроков будут умеренные контракты, соотносящиеся с теми позициями, на которые мы их планируем. Дальше всё будет зависеть только от них. Говорили с ними о том, чтобы они пришли к нам в наилучшей форме и, чтобы зацепиться в «Металлурге», им надо будет съедать кого-то из состава», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.
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