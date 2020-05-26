Сергей Мозякин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом»
Российский нападающий Сергей Мозякин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги. Сообщалось, что зарплата игрока по новому контракту с уральским клубом составит 50 млн.
Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину
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