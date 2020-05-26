Ласьков: Мозякин не мальчишка, уже скрупулёзно подходит к контракту. Учли его пожелания

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Сергеем Мозякиным.

«Достигли соглашения – учли пожелания Сергея и наши пожелания. Учитывая ситуацию с потолком зарплат, уточняли некоторые детали по контракту. Человек не первый год в хоккее, не мальчишка, уже более скрупулёзно подходит к контракту. Он легенда клуба.

Естественно, рассчитываем на него как на ведущего игрока. Но и молодёжь смотрит на Мозякина, общается с ним, учится, пытаются отработать такой же бросок, как у Сергея. Так же, как в своё время молодые учились и у других хоккеистов», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.