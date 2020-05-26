Светлов: уровень таланта позволит Коростелёву и Силаеву побороться за место в основе ЦСКА

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о перспективах экс-игроков команды в следующем сезоне КХЛ.

«Не сомневаюсь, что уровень таланта позволит молодым нападающим Коростелёву и Силаеву побороться за место в основе ЦСКА. Гол Коростелёва в ворота «Ак Барса», признанный самым красивым в прошедшем сезоне, – это его бонус.

Также пожелаю удачи молодому голкиперу Красоткину. Он вернулся в Ярославль – и если сможет показать свой прошлогодний хоккей и преодолеть небольшой спад, то поборется с Коноваловым и Паскуале за титул первого номера команды.

Воронин и Бутузов оказались в самых именитых клубах конференции – «Ак Барсе» и «Магнитке», оба, надеюсь, поставят себе задачи опуститься не ниже второго звена. У нас хорошо прогрессировал молодой защитник Ахияров – в «Сибири» он не должен потеряться», – цитирует Светлова Russia-Hockey.