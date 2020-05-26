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И. Воробьёв: Мозякин является настоящей легендой КХЛ, его опыт крайне полезен команде

И. Воробьёв: Мозякин является настоящей легендой КХЛ, его опыт крайне полезен команде
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Сергеем Мозякиным.

«Прекрасно, что Сергей Мозякин остаётся с нами ещё на один сезон, уже десятый для него в «Металлурге». Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

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