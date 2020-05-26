Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов пожертвовал 1 млн рублей на поддержку юных хоккеистов с инвалидностью, информирует официальный сайт Детской следж-хоккейной лиги.
Пожертвование перечислено в Детскую следж-хоккейную лигу — часть суммы уже направлена на адресную финансовую помощь семьям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, а оставшаяся часть средств пойдёт на подготовку игроков лиги к новому хоккейному и учебному сезону.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 выступавший за СКА 25-летний форвард принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.
- 26 мая 2020
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