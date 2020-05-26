Московское «Динамо» выменяло из «Южного Урала» 19-летнего форварда Махрина
Московское «Динамо» произвело обмен с клубом Высшей хоккейной лиги «Южный Урал», информирует официальная группа бело-голубых в социальной сети «ВКонтакте». В стан москвичей отправился нападающий Максим Махрин, взамен клуб из Орска получил денежную компенсацию. Контракт «Динамо» с игроком рассчитан на два года и носит двусторонний характер.
19-летний Махрин является воспитанником омского хоккея. Прошлый сезон форвард провёл в составе молодёжной команды «Сарматы» из Оренбурга. За 62 игры нападающий набрал 39 очков (12+27) при показателе полезности «+4».
Всего в МХЛ Максим провёл 100 матчей, в которых набрал всё те же 39 очков при показателе полезности «+1».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 26 мая 2020
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