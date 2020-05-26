Линус Умарк показал тренировку на фоне свитеров «Салавата Юлаева» и Павла Буре
Нападающий Линус Умарк, недавно покинувший уфимский «Салават Юлаев», поделился видео домашних тренировок. Хоккеист тренируется на фоне своего уфимского свитера и джерси легендарного Павла Буре.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского «Салавата Юлаева» после того, как КХЛ из-за пандемии коронавируса завершила сезон. В следующем сезоне форвард, скорее всего, будет играть за «Женеву-Серветт» в чемпионате Швейцарии.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
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