Линус Умарк показал тренировку на фоне свитеров «Салавата Юлаева» и Павла Буре

Нападающий Линус Умарк, недавно покинувший уфимский «Салават Юлаев», поделился видео домашних тренировок. Хоккеист тренируется на фоне своего уфимского свитера и джерси легендарного Павла Буре.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского «Салавата Юлаева» после того, как КХЛ из-за пандемии коронавируса завершила сезон. В следующем сезоне форвард, скорее всего, будет играть за «Женеву-Серветт» в чемпионате Швейцарии.



Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».