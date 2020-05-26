Демков: в минском «Динамо» готовятся не к тестам, а к летним сборам

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков рассказал о тренировочной программе клуба.



«Мы приходим в любое время, когда свободны, неважно, утром или днём. На протяжении всей недели мы выполняем упражнения на определённые части тела. В понедельник-вторник у нас бывают тяжёлые тренировки, по две в день, утром и днём. Первая часть – на ноги, вторая – на руки. Так работаем два дня. В среду тренировка только на пресс, в четверг и пятницу утром по одной тренировке. Там смешанные упражнения на руки и ноги. После тренировок ребята могут покрутить на велосипеде или побегать на улице.



Приветствуются ли дополнительные нагрузки или всё строго нормировано? Я думаю, что на данном этапе лучше не перебарщивать. Сейчас у нас только подготовка к предсезонке. Все тренируются не с командой, каждый работает индивидуально. Наш тренер по физподготовке неспроста расписывает определённое количество упражнений, подходов и килограммов. Мы не превышаем эти параметры и работаем так, как он сказал. Когда вся команда соберётся, будем сдавать тестом. Они всегда сложные. Но мы готовимся не к тестам, а к летним сборам. Мы работаем и хотим показать хороший результат в новом сезоне», — цитирует Демкова официальный сайт минского «Динамо».