НХЛ сегодня объявит о возобновлении сезона-2019/2020

Национальная хоккейная лига сегодня, 26 мая, объявит о возобновлении сезона, сообщает официальный сайт организации. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн проведёт специальную конференцию по данному вопроcу.
Ожидается, что будет принято решение о проведении плей-офф между 24 клубами. В плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
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