Колесник: Михайлису нужно будет попробовать себя в НХЛ, часто звать туда не будут

Экс-вратарь казахстанского «Барыса» Виталий Колесник поделился мнением о возможной игре нападающего Никиты Михайлиса в Национальной хоккейной лиге. Напомним, недавно форвард подписал новое соглашение с клубом из Нур-Султана сроком на два сезона.



«Ему обязательно нужно попробовать. Поехать посмотреть и окунуться в это, сейчас самое время. Год-два-три набраться опыта и попробовать силы. Пока молодой, нужно везде себя пробовать. Если позвали, а ты не поехал, ещё раз позвали — не поехал, то потом уже звать не будут.



Почему я не смог основательно заиграть в НХЛ? Когда поехал, мне, если не ошибаюсь, было уже 24–25 лет. Там в фарм-клубах с 17–18 лет ребята проводят по пять сезонов. К тому времени примерно столько отыграл один из вратарей в фарм-клубе. Я был ничем не хуже его, но мне сказали, что нужно побыть в фарме, чтобы поработать, и так далее. За мной там несколько матчей понаблюдал специалист и сказал, всё здорово, давай, давай, давай, как любят говорить американцы. В начале декабря меня подняли в НХЛ, где я провёл 6 матчей. 3 выиграл, 3 проиграл, и меня снова спустили в фарм-клуб набираться опыта. Из-за возраста соглашаться на двухсторонний контракт и опять ехать в фарм-клуб я не хотел. Если бы мне было 18–20 лет, с удовольствием поехал бы и попробовал себя, поиграл год-другой. Время шло, и нужно было принимать важные решения для дальнейшей карьеры. Рыба — где глубже, а человек — где лучше. В России предложили лучшие условия, и я поехал туда», — цитирует Колесника Sports.kz.