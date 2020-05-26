Панарин — о больших зарплатах в КХЛ: если спорт не прибылен, это уже благотворительность

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о разнице между НХЛ и КХЛ.



«Хоккей может рассматриваться как бизнес-модель. Если говорить про НХЛ, то здесь деньги зарабатываются. Что касается КХЛ, то денежные средства, скорее, вкладываются. Считаю, если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить большие деньги игрокам, потому что это уже благотворительность. На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги. Не думаю, что в России спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если же руководство того или иного клуба преследует цель достижения определенных спортивных результатов, они могут инвестировать деньги из своего кармана», — цитирует Панарина Forbes.ru.

Панарин — об уходе из СКА: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ