Денисов: сейчас тренируемся пять дней в неделю, иногда по две тренировки в день

Защитник минского «Динамо» Павел Денисов рассказал, как тренируются хоккеисты клуба.



«Мы ещё в марте на «Минск-Арене» тренировались группой молодых ребят, когда появился план подготовки в межсезонье. Тогда тренер по физподготовке стал присылать нам программу. В ней пять рабочих дней, причём часто две тренировки в день. Начинаются они в любое время, которое удобно для тебя. Главное – выполнить план, который скидывают. У меня первая тренировка начинается в 9:00, вторая – примерно в 14:30-15:00.



Нагрузка понедельная: одна неделя тяжёлая, вторая разгрузочная. Бывает две тяжёлых и одна разгрузочная. Например, на этой неделе у нас работа на скорость: упражнения, связанные с бегом. Акцент больше идёт на ноги. Все ребята выкладываются на максимум. Мы все понимаем, что работаем для себя, и хотим достичь хорошего результата в следующем сезоне.



Когда команда соберётся, мы будем сдавать тест: в нём приседания, подрыв, жим, прыжок, подтягивания и бип-тест – он связан с бегом, показывает выносливость, насколько долго ты можешь работать на полном закислении. Такие тесты мы уже сдавали», — цитирует Денисова официальный сайт минского «Динамо».