Панарин: 70% денег я вложил в ценные бумаги, остальное — подушка безопасности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как повлияла бы на его зарплату возможная отмена сезона в НХЛ.



«Если сезон не возобновится, то мы потеряем в районе 20-30% от суммы наших контрактов. Годовую зарплату мне выплатили. Наверное, в следующем году будут убытки, но какие именно, станет известно позже. У меня есть финансовая подушка безопасности, которую я сформировал на случай кризиса, она составляет примерно 30% моих доходов. Около 70% денег я вложил в ценные бумаги, этим занимается мой финансовый менеджер. В целом у меня довольно диверсифицированный портфель, в основном инвестиции в IT-компании», — цитирует Панарина Forbes.ru.



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