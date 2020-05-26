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Панарин: 70% денег я вложил в ценные бумаги, остальное — подушка безопасности

Панарин: 70% денег я вложил в ценные бумаги, остальное — подушка безопасности
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как повлияла бы на его зарплату возможная отмена сезона в НХЛ.

«Если сезон не возобновится, то мы потеряем в районе 20-30% от суммы наших контрактов. Годовую зарплату мне выплатили. Наверное, в следующем году будут убытки, но какие именно, станет известно позже. У меня есть финансовая подушка безопасности, которую я сформировал на случай кризиса, она составляет примерно 30% моих доходов. Около 70% денег я вложил в ценные бумаги, этим занимается мой финансовый менеджер. В целом у меня довольно диверсифицированный портфель, в основном инвестиции в IT-компании», — цитирует Панарина Forbes.ru.

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