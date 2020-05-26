Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды, вручаемой лучшему снайперу НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
Для Овечкина эта награда стала уже девятой в карьере.
Напомним, регулярный чемпионат был остановлен в марте. Руководство приняло решение, что регулярка доиграна не будет. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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