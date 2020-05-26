Драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги состоится 26 июня, сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн на специальной пресс-конференции. Как сообщалось ранее, церемония должна пройти в формате видеоконференции. Драфт-лотерея может пройти либо в один, либо в два этапа. В ней примут участие семь клубов, не попавших в плей-офф, и восемь клубов, проигравших в раунде плей-ин. Они разыграют первые три пика.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Сезон НХЛ будет возобновлён, в плей-офф сыграют 24 клуба