Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде, пары которого выглядят так:
Восточная конференция:
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс»
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пантерз»
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс»
Западная конференция:
«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс»
«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотс»
«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд»
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс».
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