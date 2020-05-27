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Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли

Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде, пары которого выглядят так:

Восточная конференция:

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс»

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пантерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс»

Западная конференция:

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс»

«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотс»

«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд»

«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс».

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