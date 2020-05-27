НХЛ не собирается разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне

Заместитель комисcара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли, рассказал, что лига по-прежнему придерживается мнения, что было бы несправедливо разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне. Об этом сообщает журналист Эндрю Гросс в «Твиттере».
Таким образом, завершившие сезон в Континентальной хоккейной лиге и планировавшие подписать контракт с клубами из-за океана перед плей-офф игроки лишились такой возможности. Среди таких хоккеистов можно отметить игроков ЦСКА Илью Сорокина и Кирилла Капризова, которые могли пополнить составы «Миннесоты Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс» соответственно.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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