НХЛ планирует провести следующий сезон в полном объёме, начав его в январе 2021 года

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по проведению следующего сезона.

Так, например, во время пресс-конференции руководителем было сказано, что лига планирует провести сезон-2020/2021 в полном объёме. Его старт запланирован на январь 2021 года, так как лига не заинтересована в совпадении планируемым стартом НБА на Рождество (25 декабря).

Также НХЛ не собирается отказываться от идеи проведения матчей «Зимней классики».



Напомним, что регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева.



Все подробности возобновления сезона доступны в онлайне «Чемпионата».