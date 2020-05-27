НХЛ планирует провести следующий сезон в полном объёме, начав его в январе 2021 года

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по проведению следующего сезона.
Так, например, во время пресс-конференции руководителем было сказано, что лига планирует провести сезон-2020/2021 в полном объёме. Его старт запланирован на январь 2021 года, так как лига не заинтересована в совпадении планируемым стартом НБА на Рождество (25 декабря).
Также НХЛ не собирается отказываться от идеи проведения матчей «Зимней классики».
Напомним, что регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева.
Все подробности возобновления сезона доступны в онлайне «Чемпионата».
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