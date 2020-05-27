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Вратари «Бостона» Раск и Галак стали обладателями «Уильям Дженнингс Трофи»

Вратари «Бостона» Раск и Галак стали обладателями «Уильям Дженнингс Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

Вратари «Бостон Брюинз» Туукка Раск и Ярослав Галак выиграл приз «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарям команды, пропустившей меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ. «Брюинз» пропустили 174 гола и опередили «Даллас Старз» (177) Антона Худобина на 3 гола.

33-летний финский голкипер Туукка Раск стал лучшим в лиге по среднему показателю пропущенных шайб за игру (2,12) и вторым по проценту отражённых бросков (92,9%) и количеству сухих матчей (5).

Ярослав Галак в текущем сезоне провёл 31 встречу, одержав 18 побед. В среднем он пропускал 2,39 шайбы за игру, а процент его отражённых бросков составил 91,9%. На его счету 3 игры на ноль в нынешнем сезоне. 35-летний словак стал обладателем данного приза уже во второй раз, его первый «Уильям Дженнингс Трофи» был в 2012 году в составе «Сент-Луис Блюз».

Напомним, в прошлом году обладателями подобной награды стали голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и Томас Грайс.

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