Источник: Капризов и Сорокин проведут следующий сезон в ЦСКА

Нападающий Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин, защищавшие цвета московского ЦСКА, продолжат выступления в столичном клубе в следующем сезоне, сообщает «Матч-ТВ».
Оба хоккеиста останутся в московской команде ещё на один сезон. Вероятность по Капризову составляет 95%, по Сорокину — 90%, информирует источник. Это решение связано с тем, что клубам НХЛ не разрешат подписывать новых игроков в текущем сезоне, что и было подтверждено в ходе сегодняшней пресс-конференции комиссара лиги Гэри Беттмэна. Таким образом, Капризов и Сорокин подпишут новые контракты с ЦСКА и смогут начать сезон уже в сентябре, чтобы не терять игровую практику.
Также сегодня стало известно, что следующий сезон в НХЛ планируется начать в январе 2021 года.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.
Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
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