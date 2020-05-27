Наличие положительного теста у игроков или персонала не приведёт к отмене сезона НХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли раскрыл подробности того, как повлияет на продолжение сезона выявление коронавируса у кого-то из игроков или персонала клубов или организации.

Так, стало известно, что один или несколько положительных тестов на коронавирус не приведёт к закрытию сезона. НХЛ планирует тестировать игроков на его наличие ежедневно. По подсчётам комиссара лиги Гэри Беттмэна на это потребуется от 25 до 30 тысяч тестов, что обойдётся в миллионы долларов. Об этом сообщает журналистка издания Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева.