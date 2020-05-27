Шестёркин — о плей-офф НХЛ: не думаю, что мы увидим хоккей очень высокого качества

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал решение НХЛ возобновить сезон, прерванный из-за коронавируса, сразу с матчей плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. Это команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.

«Крутая новость, мы очень рады, что так случилось, будем готовиться. Думаю, сейчас все отдыхают психологически, проводят время с семьями. Болельщикам будет интересно на все это посмотреть. В плей-офф победит тот, кто будет более лёгким и лучше подготовится. Не думаю, что мы увидим хоккей очень высокого качества. Но всё будет хорошо. Надо хорошо подготовиться. Главное, чтобы игроки не травмировались», — цитирует Шестеркина ТАСС.