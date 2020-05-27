Фицджеральд: приходится лишь сожалеть, что «Нью-Джерси» остался за бортом плей-офф

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд прокомментировал решение НХЛ возобновить сезон, прерванный из-за коронавируса, сразу с матчей плей-офф.
«Приходится лишь сожалеть, что мы остались за бортом плей-офф. Но мы уважаем решение лиги по этому поводу, что есть, то есть. Эта ситуация говорит о том, что нужно вынести из неё уроки. После того как произведено первое вбрасывание в октябре, каждый матч имеет значение», — цитирует Фицджеральда AP.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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