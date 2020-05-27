Александр Овечкин снова стал отцом. Сына назвали Ильёй
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в «Инстаграме» поблагодарил жену Анастасию за рождение второго сына. Мальчика назвали Ильёй.
«Спасибо тебе, моя любимая @nastyashubskaya за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Овечкин в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
«27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин❤️55 см 3800 г! Мы самые счастливые», — написала Анастасия в своём «инстаграме».
Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды, вручаемой лучшему снайперу НХЛ
- 27 мая 2020
-
11:20
-
10:58
-
10:50
-
10:20
-
10:11
-
09:59
-
09:25
-
09:00
-
04:35
-
04:15
-
04:02
-
02:28
-
02:02
-
01:52
-
01:38
-
01:24
-
00:47
-
00:37
-
00:21
-
00:15
-
00:08
- 26 мая 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:36
-
23:19
-
22:37
-
22:08
-
21:59
-
21:16
-
20:55
-
20:17
-
19:53
-
19:41
-
19:20
-
18:51
Партнерский контент