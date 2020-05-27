Александр Овечкин снова стал отцом. Сына назвали Ильёй

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в «Инстаграме» поблагодарил жену Анастасию за рождение второго сына. Мальчика назвали Ильёй.

«Спасибо тебе, моя любимая @nastyashubskaya за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Овечкин в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.

«27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин❤️55 см 3800 г! Мы самые счастливые», — написала Анастасия в своём «инстаграме».

Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.