Ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске запланирован на 2022 год
Строители завершают заливку фундаментной плиты ледовой арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске, сообщается в официальном «твиттере» «Сибири».
«С учётом сроков проведения ЧМ ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 2022 года», — говорится в официальном сообщении.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».
Матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдут в Новосибирске на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с сопутствующей инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Вторым городом, который примет матчи мирового первенства, станет Омск.
Фазель: мы получили информацию от ВАДА, что МЧМ-2023 пройдёт в Новосибирске и Омске
- 27 мая 2020
-
12:29
-
12:10
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
10:58
-
10:50
-
10:20
-
10:11
-
09:59
-
09:25
-
09:00
-
04:35
-
04:15
-
04:02
-
02:28
-
02:02
-
01:52
-
01:38
-
01:24
-
00:47
-
00:37
-
00:21
-
00:15
-
00:08
- 26 мая 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:36
-
23:19
-
22:37
-
22:08
-
21:59
-
21:16
-
20:55
-
20:17
Партнерский контент