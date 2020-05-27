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Ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске запланирован на 2022 год

Ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске запланирован на 2022 год
Хоккей / КХЛ 0

Строители завершают заливку фундаментной плиты ледовой арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске, сообщается в официальном «твиттере» «Сибири».

«С учётом сроков проведения ЧМ ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 2022 года», — говорится в официальном сообщении.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

Матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдут в Новосибирске на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с сопутствующей инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Вторым городом, который примет матчи мирового первенства, станет Омск.

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