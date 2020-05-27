Есмантович — о будущем Калинина: ЦСКА не хочет переподписать контракт на новых условиях

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не намерен подписывать новый контракт с форвардом Сергеем Калининым на более выгодных для клуба условиях. Контракт форварда с ЦСКА действует до 2022 года.

«ЦСКА не хочет переподписать контракт на новых условиях. В данной ситуации Калинин юридически является игроком ЦСКА. Что будет дальше, мы будем смотреть по началу сезона», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014.