Есмантович — о будущем Калинина: ЦСКА не хочет переподписать контракт на новых условиях
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не намерен подписывать новый контракт с форвардом Сергеем Калининым на более выгодных для клуба условиях. Контракт форварда с ЦСКА действует до 2022 года.
«ЦСКА не хочет переподписать контракт на новых условиях. В данной ситуации Калинин юридически является игроком ЦСКА. Что будет дальше, мы будем смотреть по началу сезона», — цитирует Есмантовича ТАСС.
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014.
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