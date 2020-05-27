Чемпион юношеских Олимпийских игр Руслан Газизов остался в системе «Авангарда»

Чемпион юношеских Олимпийских игр, нападающий «Авангарда»-2003 Руслан Газизов заключил с клубом контракт юниора, сообщается на официальном сайте омского клуба.

«Руслан всерьёз раздумывал об отъезде за океан, его даже задрафтовали в USHL. Но нам удалось убедить его в том, что в «Авангарде» он сможет развиваться быстрее и эффективнее. А с учётом нашей стратегии он куда ближе к профессиональному хоккею, чем был бы в США», — заявил ассистент генерального менеджера ХК «Авангард» Игорь Еронко.

Газизов – капитан сборной России U16, чемпион юношеских Олимпийских игр (2020), победитель Турнира четырёх наций (2020), обладатель Кубка Президентского спортивного клуба (2019), победитель международного турнира академии EC Red Bull Salzburg (2019), чемпион России (2019), серебряный призёр «Кубка Газпром нефти» (2015).