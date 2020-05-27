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Экс-форвард «Адмирала» Алексей Дробин пополнил систему «Торпедо»

Экс-форвард «Адмирала» Алексей Дробин пополнил систему «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Экс-форвард «Адмирала» Алексей Дробин пополнил систему «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. 19-летний нападающий подписал трёхстороннее (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) соглашение на один сезон.

В минувшем сезоне российский форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате Дробин провёл 11 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Алексей проводил на льду чуть больше 10 минут.

1 апреля стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса

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