Каменский: потолок уже определили, он жёсткий. Никто никого выводить не будет

Обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что в лиге не рассматривают возможный вывод контрактов игроков из-под потолка зарплат.
«Потолок уже определили, он жёсткий. Никто никого не будет выводить. Если игрок подписал контракт с клубом НХЛ, то у него уже есть заработная плата, он будет получать деньги», — цитирует Каменского ТАСС.
Ранее заместитель комисcара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что лига по-прежнему придерживается мнения, что было бы несправедливо разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне.
Таким образом, завершившие сезон в Континентальной хоккейной лиге и планировавшие подписать контракт с клубами из-за океана перед плей-офф игроки лишились такой возможности. Среди таких хоккеистов можно отметить игроков ЦСКА Илью Сорокина и Кирилла Капризова, которые могли пополнить составы «Миннесоты Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс» соответственно.
«Я затрудняюсь ответить, что делать игрокам в такой ситуации, сам никогда в ней не оказывался. Думаю, что если контракт в НХЛ уже подписан, то клубы не дадут расторгнуть его. А если ещё не подписан, то есть смысл не спешить, подумать и договориться с командой КХЛ. Ситуация тяжёлая, всё будет зависеть от персонального выбора каждого игрока», — добавил Каменский.
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