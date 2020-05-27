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Каменский: потолок уже определили, он жёсткий. Никто никого выводить не будет

Каменский: потолок уже определили, он жёсткий. Никто никого выводить не будет
Хоккей / КХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что в лиге не рассматривают возможный вывод контрактов игроков из-под потолка зарплат.

«Потолок уже определили, он жёсткий. Никто никого не будет выводить. Если игрок подписал контракт с клубом НХЛ, то у него уже есть заработная плата, он будет получать деньги», — цитирует Каменского ТАСС.

Ранее заместитель комисcара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что лига по-прежнему придерживается мнения, что было бы несправедливо разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне.

Таким образом, завершившие сезон в Континентальной хоккейной лиге и планировавшие подписать контракт с клубами из-за океана перед плей-офф игроки лишились такой возможности. Среди таких хоккеистов можно отметить игроков ЦСКА Илью Сорокина и Кирилла Капризова, которые могли пополнить составы «Миннесоты Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс» соответственно.

«Я затрудняюсь ответить, что делать игрокам в такой ситуации, сам никогда в ней не оказывался. Думаю, что если контракт в НХЛ уже подписан, то клубы не дадут расторгнуть его. А если ещё не подписан, то есть смысл не спешить, подумать и договориться с командой КХЛ. Ситуация тяжёлая, всё будет зависеть от персонального выбора каждого игрока», — добавил Каменский.

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