Вехвилайнен: Вилл — вратарь сборной Чехии, переход в КХЛ – новый вызов для него

Тренер вратарей «Трактора» Симо Вехвилайнен поделился мнением о бригаде голкиперов в челябинском клубе.

«Роман Вилл – вратарь сборной. Я видел его игру в прошлом году за Чехию, он действовал на высоком уровне. Роман находится в хорошем возрасте, переход в КХЛ – новый вызов для него. Я думаю, что он продолжит развиваться и станет ещё лучше как голкипер. Буду рад с ним поработать.

Иван Федотов очень хорошо провел предыдущий сезон в КХЛ. Если не ошибаюсь, он стал вратарём месяца в феврале. Я видел его в деле и могу сказать, что он приличный голкипер, но, конечно, есть моменты, которые можно улучшить. Он тоже в хорошем возрасте и видно, что хочет развиваться. С ним будет приятно поработать.

Александр Судницин играл в прошлом сезоне за «Авангард». Я смотрел несколько его игр. Он уже много раз доказывал свой уровень в лиге. В итоге у нас есть три хороших вратаря. Самое главное, что среди них будет конкуренция. Если мы будем работать каждый день, конкурировать между собой, то выиграют от этого все», — цитирует Вехвилайнена пресс-служба челябинского клуба.