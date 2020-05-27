Генменеджер «Сан-Хосе»: хотим собрать лучший штаб. Бугнер может в него попасть

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон не исключил, что исполняющий обязанности главного тренера Боб Бугнер в следующем сезоне сохранит свой пост.



«Мы намерены собрать лучший возможный штаб, чтобы команда была готова наилучшим образом с самого начала следующего сезона, и у Боба однозначно есть на это шанс.



Процесс идёт. Я говорил со всеми нашими игроками. Также я довольно много общался в последнее время с Бобом, обсуждая то, как мы хотим играть и какие изменения нам необходимы, а также то, что мы узнали в этом году не только о нашей команде, но и во всей лиге — что сейчас работает, а что нет. Так что процесс идёт. Очень тяжело приходить в команду посреди сезона и тренировать её. В твоём тренерском штабе необязательно есть все желаемые ингредиенты. Но я считаю, что он пришёл и проделал хорошую работу», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.