КХЛ определилась с датой начала сезона-2020/2021

Континентальная хоккейная лига уведомила клубы о том, что определена предварительная дата начала регулярного чемпионата сезона-2020/2021- 2 сентября 2020 года. Дата согласована с Федерацией хоккея России.



При этом лига отмечает следующее: дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах чьи клубы представлены в КХЛ.



Лига внимательно следит за ситуацией и в случае изменения её в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения.