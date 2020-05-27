Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беттмэн: НХЛ после трудного периода может стать ещё сильнее, чем прежде

Беттмэн: НХЛ после трудного периода может стать ещё сильнее, чем прежде
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о решении лиги возобновить сезон-2019/2020. Напомним, регулярный чемпионат досрочно остановлен, за Кубок Стэнли будут бороться 24 клуба. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева, остальные сыграют в квалификационном раунде.

«Этот период может оказаться болезненным в краткосрочной перспективе, но мы преодолеем его вместе со всеми нашими клубами. И, как это типично происходит после каждого трудного периода, мы вернёмся такими же сильными, а может быть, и сильнее, чем прежде», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020