Беттмэн: НХЛ после трудного периода может стать ещё сильнее, чем прежде
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о решении лиги возобновить сезон-2019/2020. Напомним, регулярный чемпионат досрочно остановлен, за Кубок Стэнли будут бороться 24 клуба. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева, остальные сыграют в квалификационном раунде.
«Этот период может оказаться болезненным в краткосрочной перспективе, но мы преодолеем его вместе со всеми нашими клубами. И, как это типично происходит после каждого трудного периода, мы вернёмся такими же сильными, а может быть, и сильнее, чем прежде», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 27 мая 2020
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