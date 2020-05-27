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«Топ-звено Овечкиных готово». НХЛ прокомментировала рождение второго сына форварда

«Топ-звено Овечкиных готово». НХЛ прокомментировала рождение второго сына форварда
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» прокомментировала рождение второго сына у российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Мальчика назвали Ильёй. Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.

«Топ-звено Овечкиных готово», — говорится в сообщении лиги.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, накануне Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

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