«Топ-звено Овечкиных готово». НХЛ прокомментировала рождение второго сына форварда

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» прокомментировала рождение второго сына у российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Мальчика назвали Ильёй. Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
«Топ-звено Овечкиных готово», — говорится в сообщении лиги.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Напомним, накануне Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
- 27 мая 2020
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