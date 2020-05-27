Граборенко: Чехия — хоккейная страна, там постоянно собирают полные стадионы

Новичок нижнекамского «Нефтехимика» Роман Граборенко поделился впечатлениями от перехода в клуб.
«Конечно, приятно снова вернуться в КХЛ. С нетерпением жду начала сезона, встречу с болельщиками «Нефтехимика».
Два сезона в чешском чемпионате? В Чехии очень сильный чемпионат. Команды играют в комбинационный, скоростной хоккей. По уровню клубы практически все равны. К легионерам отношение, как и в других чемпионатах, куда иностранцев приглашают на первые роли. Чехия — хоккейная страна. Поэтому люди там очень любят хоккей, постоянно собирают полные стадионы и болеют очень шумно и эмоционально. Отличная атмосфера на трибунах.
Как провожу время на карантине? Время провожу дома с семьей и родными, тренируюсь самостоятельно, как и все. В общем, нахожу себе занятия. Сложа руки не сижу. Иногда выбираюсь поиграть в теннис», — цитирует Граборенко официальный сайт «Нефтехимика».
- 27 мая 2020
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