Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» отправил Швырёва на драфт отказов. Ранее интерес к игроку выказал «Металлург»

«Колорадо» отправил Швырёва на драфт отказов. Ранее интерес к игроку выказал «Металлург»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» выставил на драфт отказов нападающего Игоря Швырёва, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Райан Кларк. Согласно правилам, в течение 24 часов хоккеиста с драфта отказов может забрать любой клуб НХЛ.

В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Колорадо». В 49 матчах Швырёв записал на свой счёт 9 (6+3) очков при показателе полезности "-4" и 12 минутах штрафного времени.

О желании вернуть Швырёва заявили и в магнитогорском «Металлурге». Швырёв — воспитаник магнитогорского хоккея.

«Колорадо» выбрал Швырёва на драфте НХЛ 2017 года под общим 125-м номером.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Металлург» хочет вернуть Игоря Швырёва
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020