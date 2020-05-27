«Колорадо» отправил Швырёва на драфт отказов. Ранее интерес к игроку выказал «Металлург»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» выставил на драфт отказов нападающего Игоря Швырёва, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Райан Кларк. Согласно правилам, в течение 24 часов хоккеиста с драфта отказов может забрать любой клуб НХЛ.



В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Колорадо». В 49 матчах Швырёв записал на свой счёт 9 (6+3) очков при показателе полезности "-4" и 12 минутах штрафного времени.



О желании вернуть Швырёва заявили и в магнитогорском «Металлурге». Швырёв — воспитаник магнитогорского хоккея.



«Колорадо» выбрал Швырёва на драфте НХЛ 2017 года под общим 125-м номером.



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«Металлург» хочет вернуть Игоря Швырёва