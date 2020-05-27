«Колорадо» отправил Швырёва на драфт отказов. Ранее интерес к игроку выказал «Металлург»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» выставил на драфт отказов нападающего Игоря Швырёва, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Райан Кларк. Согласно правилам, в течение 24 часов хоккеиста с драфта отказов может забрать любой клуб НХЛ.
В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Колорадо». В 49 матчах Швырёв записал на свой счёт 9 (6+3) очков при показателе полезности "-4" и 12 минутах штрафного времени.
О желании вернуть Швырёва заявили и в магнитогорском «Металлурге». Швырёв — воспитаник магнитогорского хоккея.
«Колорадо» выбрал Швырёва на драфте НХЛ 2017 года под общим 125-м номером.
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«Металлург» хочет вернуть Игоря Швырёва
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